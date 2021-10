In arrivo Amazfit GTR 3 Pro, il nuovo wereable pronto per l’11 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il brand Amazfit dell’azienda cinese Huami, produttrice di smartwatch e fitness-tracker, si prepara per il lancio in tutto il mondo di nuovi wearable. Questa volta l’evento è programmato per lunedì 11 ottobre 2021, e in questa data verrà finalmente svelato l’esclusivo GTS 3, ossia il successore del GTS 2 proclamato un anno fa o poco più. Insieme a questo dispositivo, probabilmente, sarà annunciata anche la variante Amazfit GTR 3 Pro, in seguito ad un presunto render pubblicato tramite un tweet dal leaker @passionategeekz, che ne svelerebbe il design. Vediamo insieme i dettagli, il presunto design e le caratteristiche tecniche del wereable. Dalle immagini rendering pubblicate in Rete, il nuovo Amazfit GTR 3 Pro di Zepp possiederà una funzione all-in-one in grado di misurare, con un ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il branddell’azienda cinese Huami, produttrice di smartwatch e fitness-tracker, si prepara per il lancio in tutto il mondo di nuovi wearable. Questa volta l’evento è programmato per lunedì 112021, e in questa data verrà finalmente svelato l’esclusivo GTS 3, ossia il successore del GTS 2 proclamato un anno fa o poco più. Insieme a questo dispositivo, probabilmente, sarà annunciata anche la varianteGTR 3 Pro, in seguito ad un presunto render pubblicato tramite un tweet dal leaker @passionategeekz, che ne svelerebbe il design. Vediamo insieme i dettagli, il presunto design e le caratteristiche tecniche del. Dalle immagini rendering pubblicate in Rete, ilGTR 3 Pro di Zepp possiederà una funzione all-in-one in grado di misurare, con un ...

Amazfit GTR 3 Pro avrà un sensore PPG più preciso e performante: spuntano nuovi dettagli Amazfit GTR 3 e GTR 3e sono in dirittura d'arrivo: ecco tutto quello che sappiamo sui prossimi smartwatch di Huami.

Amazfit GTR 3 Pro in arrivo l'11 ottobre: Zepp OS e tanto sport a 235$ | Rumor Amazfit ci ha sempre abituati a prodotti eccellenti a prezzi competitivi: anche GTR 3 Pro non dovrebbe essere da meno, visto che sul mercato arriverà - in attesa di conferma - a 235 dollari NOTA: Amaz ...

Amazfit GTR 3 e GTR 3e sono in dirittura d'arrivo: ecco tutto quello che sappiamo sui prossimi smartwatch di Huami.Amazfit ci ha sempre abituati a prodotti eccellenti a prezzi competitivi: anche GTR 3 Pro non dovrebbe essere da meno, visto che sul mercato arriverà - in attesa di conferma - a 235 dollari NOTA: Amaz ...