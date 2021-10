Immobili per l’impresa, compravendite in aumento: tutti i settori danno segnali di ripresa (Di giovedì 7 ottobre 2021) MILANO – Nel secondo trimestre del 2021 le compravendite degli Immobili per l’impresa secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate ed elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, hanno registrato un aumento: il settore produttivo + 85,4%, i depositi +102,3%, i negozi + 94,2%, gli uffici +81,5%. Balzi importanti dovuti ai bassi volumi che si sono realizzati durante il lockdown. Un confronto con lo stesso periodo del 2019 evidenzia comunque un incremento su tutte le tipologie. compravendite SETTORE Immobili PER l’impresa CITTÀ Secondo trimestre 2021 Secondo trimestre 2020 Secondo trimestre 2019 PRODUTTIVO 3.837 2.069 2.998 DEPOSITO 21.257 10.506 14.668 COMMERCIALE 9.740 5.015 8.146 UFFICI 3.288 1.812 2.636 Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 ottobre 2021) MILANO – Nel secondo trimestre del 2021 ledeglipersecondo i dati dell’Agenzia delle Entrate ed elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, hanno registrato un: il settore produttivo + 85,4%, i depositi +102,3%, i negozi + 94,2%, gli uffici +81,5%. Balzi importanti dovuti ai bassi volumi che si sono realizzati durante il lockdown. Un confronto con lo stesso periodo del 2019 evidenzia comunque un incremento su tutte le tipologie.SETTOREPERCITTÀ Secondo trimestre 2021 Secondo trimestre 2020 Secondo trimestre 2019 PRODUTTIVO 3.837 2.069 2.998 DEPOSITO 21.257 10.506 14.668 COMMERCIALE 9.740 5.015 8.146 UFFICI 3.288 1.812 2.636 Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ...

