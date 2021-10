“I’m Your Man”, ovvero come imparai ad amare il mio sex toy (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Dio ha creato gli uomini perché i vibratori non falciano il prato“, ebbe a dire Madonna svariato tempo fa con un sarcasmo che oggi appare quasi sibillino. Già, perché come messo in scena dal bel film I’m Your Man (diretto da Maria Schneider e in sala dal 14 ottobre) – e abbondantemente preannunciato da un libro del 2007 (Love and Sex with Robots, di David Levy) – il futuro neanche troppo lontano dei sex toys starebbe tutto nello sviluppo della robotica: da qui al 2050 non solo faremo sesso, ma potremo sposare dei robot perfettamente identici a uomini (e donne) in carne e ossa, capaci di interagire con noi e di dimostrarci affetto; orgasmi multipli e garantiti da qualcuno che oltre a tenere bassa l’erba sa anche citare versi di Rilke. Love + Sex With Robots: The Evolution of Human-Robot Relations ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Dio ha creato gli uomini perché i vibratori non falciano il prato“, ebbe a dire Madonna svariato tempo fa con un sarcasmo che oggi appare quasi sibillino. Già, perchémesso in scena dal bel film I’mMan (diretto da Maria Schneider e in sala dal 14 ottobre) – e abbondantemente preannunciato da un libro del 2007 (Love and Sex with Robots, di David Levy) – il futuro neanche troppo lontano dei sex toys starebbe tutto nello sviluppo della robotica: da qui al 2050 non solo faremo sesso, ma potremo sposare dei robot perfettamente identici a uomini (e donne) in carne e ossa, capaci di interagire con noi e di dimostrarci affetto; orgasmi multipli e garantiti da qualcuno che oltre a tenere bassa l’erba sa anche citare versi di Rilke. Love + Sex With Robots: The Evolution of Human-Robot Relations ...

