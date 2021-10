illimity Bank | finalizzato acquisto di crediti distressed per 350 milioni di euro

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) –, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha(nel corso del terzo trimestre 2021) l’di due diversi portafogli dinon-performing (NPL) per un valore nominale lordo complessivo di circa 300di(Gross Book Value). I portafogli sono prevalentemente corporate e riferibili a circa mille debitori. Acquisite, inoltre, cinque posizioni “Special Situations Real Estate” classificate unlikely-to-pay (UTP) e NPL, per circa 50di. Isono stati acquistati sia sul mercato primario che secondario e hanno un Gross Book Value complessivo di circa 350di, ...

Teleborsa

illimity Bank, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha finalizzato (nel corso del terzo trimestre 2021) l'acquisto di due diversi portafogli di ...