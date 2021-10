Ilary Blasi, la brutta notizia era nell’aria. E ora è ufficiale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo una lunga pausa, Ilary Blasi è tornata protagonista in tv. Vero è che da quando la moglie di Francesco Totti ha lasciato il GF Vip ad Alfonso Signorini non ha collezionato grandi successi. Eurogames con Alvin non è andato benissimo e anche con la sua prima Isola dei Famosi i vertici Mediaset speravano di vedere altri dati. Da qualche settimana la conduttrice romana è al timone di Star in the Star, show musicale sempre in onda su Canale 5 ma le prime puntate hanno fatto flop. Ascolti deludenti e per niente in linea con un prime time della rete ammiraglia del Biscione. Da qui l’indiscrezione che i vertici Mediaset avrebbero pensato di archiviare il programma con una chiusura anticipata. E così sarà perché inizialmente erano state previste sette puntate, ma gli ascolti deludenti e le polemiche anche da parte dello stesso Pier Silvio Berlusconi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo una lunga pausa,è tornata protagonista in tv. Vero è che da quando la moglie di Francesco Totti ha lasciato il GF Vip ad Alfonso Signorini non ha collezionato grandi successi. Eurogames con Alvin non è andato benissimo e anche con la sua prima Isola dei Famosi i vertici Mediaset speravano di vedere altri dati. Da qualche settimana la conduttrice romana è al timone di Star in the Star, show musicale sempre in onda su Canale 5 ma le prime puntate hanno fatto flop. Ascolti deludenti e per niente in linea con un prime time della rete ammiraglia del Biscione. Da qui l’indiscrezione che i vertici Mediaset avrebbero pensato di archiviare il programma con una chiusura anticipata. E così sarà perché inizialmente erano state previste sette puntate, ma gli ascolti deludenti e le polemiche anche da parte dello stesso Pier Silvio Berlusconi ...

