"Il virus è sotto controllo, solo una minoranza rifiuta vaccino", dice Draghi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - "Nei Paesi ricchi, le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza dei nostri concittadini rifiuta di vaccinarsi, o esita a farlo. Questo comportamento è spesso dovuto alla paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l'evidenza scientifica dimostri il contrario". È il messaggio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento nell'Aula del Senato in occasione del G20 dei Parlamenti. "Nei Paesi a basso reddito la disponibilità di vaccini è ancora limitata, anche per problemi di logistica. Nel mondo sono state somministrate più di 5,7 miliardi di dosi, ma solo 2% di queste sono arrivate in Africa. I Parlamenti possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione". Il premier Draghi esorta allora ad "adottare ... Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - "Nei Paesi ricchi, le dosi disono ampiamente disponibili, ma unadei nostri concittadinidi vaccinarsi, o esita a farlo. Questo comportamento è spesso dovuto alla paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l'evidenza scientifica dimostri il contrario". È il messaggio del presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento nell'Aula del Senato in occasione del G20 dei Parlamenti. "Nei Paesi a basso reddito la disponibilità di vaccini è ancora limitata, anche per problemi di logistica. Nel mondo sono state somministrate più di 5,7 miliardi di dosi, ma2% di queste sono arrivate in Africa. I Parlamenti possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione". Il premieresorta allora ad "adottare ...

Advertising

RenatoTojol : RT @Agenzia_Italia: 'Il virus è sotto controllo, solo una minoranza rifiuta vaccino', dice Draghi - fisco24_info : 'Il virus è sotto controllo, solo una minoranza rifiuta vaccino', dice Draghi: AGI - 'Nei Paesi ricchi, le dosi di… - Agenzia_Italia : 'Il virus è sotto controllo, solo una minoranza rifiuta vaccino', dice Draghi - MedarioAndro : @fattoquotidiano Ma l’obbligo prevede la firma del consenso che è una liberatoria sotto falso nome oppure no? Se pr… - galfort2 : @AlanPanassiti Non si può banalizzare un argomento come le cure di un virus infido e sconosciuto fino a febbr.'20.… -