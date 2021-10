Il vaccino anti malaria che salverà milioni di bambini: le raccomandazioni dell’OMS (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con un comunicato stampa di grande portata e di enorme impatto sanitario in particolare sui paesi più poveri del mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato l’uso del vaccino anti malaria RTS,S/AS01 (RTS,S) sui bambini. Sarà in particolar modo la zona subsahariana a beneficiare, soprattutto in termini di vite umane, di questa novità approvata dalla comunità scientifica dopo diversi trial. Il vaccino che verrà utilizzato in modo massivo in diversi paesi dell’Africa è stato oggetto di una sperimentazione massiva su circa 800 mila bambini in Ghana, Kenya e Malawi, sin dal 2019. In un’epoca in cui evitare di diffondere news false o scorrette sui vaccini – quelli anti-Covid, in particolare in relazione alla campagna vaccinale sui più piccoli – sta ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con un comunicato stampa di grande portata e di enorme impatto sanitario in particolare sui paesi più poveri del mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato l’uso delRTS,S/AS01 (RTS,S) sui. Sarà in particolar modo la zona subsahariana a beneficiare, soprattutto in termini di vite umane, di questa novità approvata dalla comunità scientifica dopo diversi trial. Ilche verrà utilizzato in modo massivo in diversi paesi dell’Africa è stato oggetto di una sperimentazione massiva su circa 800 milain Ghana, Kenya e Malawi, sin dal 2019. In un’epoca in cui evitare di diffondere news false o scorrette sui vaccini – quelli-Covid, in particolare in relazione alla campagna vaccinale sui più piccoli – sta ...

Advertising

Avvenire_Nei : Sì dell’Oms al vaccino anti-malaria: «Salverà decine di migliaia di vite» - silvia_sb_ : Come si fa a dire che si è a favore della libertà di scelta e “fare o non fare il vaccino anti Covid è come decider… - jobwithinternet : RT @Nemrac78141887: Miss World Netherlands anti-vaxxer si rifiuta di partecipare a Miss World perché i concorrenti devono avere un vaccino… - antoniodballaro : RT @Avvenire_Nei: Sì dell’Oms al vaccino anti-malaria: «Salverà decine di migliaia di vite» - Nemrac78141887 : Miss World Netherlands anti-vaxxer si rifiuta di partecipare a Miss World perché i concorrenti devono avere un vaccino Covid -