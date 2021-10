Il sindaco di estrema destra Mellone stravince a Nardo. E rimbalza Emiliano (suo sponsor): «Io antifascista? Senza senso, categoria del passato» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pippi Mellone ha 37 anni ed è appena stato rieletto sindaco del Comune di Nardò, in Salento. Il 74% degli elettori ha deciso di riconfermarlo come proprio primo cittadino. In passato, ha raggiunto le cronache nazionali per la sua vicinanza a Casapound, un passato in Azione giovani e simpatie negli ambienti di estrema destra. Nonostante ciò, il presidente della Regione Puglia, il Dem Michele Emiliano, l’ha sempre sostenuto, in virtù di un appoggio politico reciproco che ha aiutato entrambi nelle precedenti elezioni. In occasione di quest’ultima tornata – e per dissipare le polemiche che gravitano attorno alla loro amicizia -, Emiliano ha chiesto a Mellone di dichiararsi antifascista. «Da sindaco ho ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pippiha 37 anni ed è appena stato rielettodel Comune di Nardò, in Salento. Il 74% degli elettori ha deciso di riconfermarlo come proprio primo cittadino. In, ha raggiunto le cronache nazionali per la sua vicinanza a Casapound, unin Azione giovani e simpatie negli ambienti di. Nonostante ciò, il presidente della Regione Puglia, il Dem Michele, l’ha sempre sostenuto, in virtù di un appoggio politico reciproco che ha aiutato entrambi nelle precedenti elezioni. In occasione di quest’ultima tornata – e per dissipare le polemiche che gravitano attorno alla loro amicizia -,ha chiesto adi dichiararsi. «Daho ...

