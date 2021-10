Il ruolo della musica per ripartire dopo la pandemia (Di giovedì 7 ottobre 2021) In diverse occasioni - anche su questo stesso blog – mi sono dedicato ad approfondire quale dovrebbe essere, secondo il mio punto di vista, il ruolo della musica (e in generale della cultura) all’interno del nostro Paese, specialmente in un periodo storico nel quale si discute così tanto di ripartenza. Si parla troppo di green pass, di percentuali sulle capienze delle location e troppo poco di progetti chiari per un rilancio concreto di un’intera filiera che, sia nel mainstream che nelle realtà indipendenti, crea posti di lavoro a migliaia di persone. La pandemia ci ha imposto di restare all’interno dei nostri territori e credo che proprio dai territori sia necessario ripartire, analizzandone le risorse innanzitutto umane. Sarebbe interessante che Regioni, Province e Comuni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) In diverse occasioni - anche su questo stesso blog – mi sono dedicato ad approfondire quale dovrebbe essere, secondo il mio punto di vista, il(e in generalecultura) all’interno del nostro Paese, specialmente in un periodo storico nel quale si discute così tanto di ripartenza. Si parla troppo di green pass, di percentuali sulle capienze delle location e troppo poco di progetti chiari per un rilancio concreto di un’intera filiera che, sia nel mainstream che nelle realtà indipendenti, crea posti di lavoro a migliaia di persone. Laci ha imposto di restare all’interno dei nostri territori e credo che proprio dai territori sia necessario, analizzandone le risorse innanzitutto umane. Sarebbe interessante che Regioni, Province e Comuni ...

Il ruolo della musica per ripartire dopo la pandemia In diverse occasioni - anche su questo stesso blog - mi sono dedicato ad approfondire quale dovrebbe essere, secondo il mio punto di vista, il ruolo della musica (e in generale della cultura) all'interno del nostro Paese, specialmente in un periodo storico nel quale si discute così tanto di ripartenza. Si parla troppo di green pass, di ...

