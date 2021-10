Il rossetto è sempre del colore sbagliato? Forse fai sempre lo stesso errore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un rossetto del colore sbagliato è uno dei più grandi motivi di fastidio per una donna: ecco cosa fare dopo aver acquistato un lipstick che non soddisfa le nostre aspettative. Quando scegliamo accuratamente una sfumatura di rossetto, magari appena uscita sul mercato, speriamo sempre che sia il più uguale possibile al colore promesso dalla confezione, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Undelè uno dei più grandi motivi di fastidio per una donna: ecco cosa fare dopo aver acquistato un lipstick che non soddisfa le nostre aspettative. Quando scegliamo accuratamente una sfumatura di, magari appena uscita sul mercato, speriamoche sia il più uguale possibile alpromesso dalla confezione, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

valeria_gvc : Ma Ida mette sempre quel rossetto? #uominiedonne - teresavills : @lightbluepower Ma era per il rossetto e si è capito questo. Comunque per i baci se ci fai caso inizia sempre lei,… - tomieisamonster : Silvia senza bocca con il rossetto fa sempre molto ?? #upas - onlyamour : RT @onlyamour: Metti più rossetto ?? e parti all'attacco.. Sempre.. #buonpomeriggio ?? - gogoyokai : ordinando l'ennesimo rossetto che dovrebbe essere sul marroncino nude se quando arriva dà sul rosa come mi succede sempre impazzisco -