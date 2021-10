Il processo Becciu e la religione garantista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha fatto clamore sulla stampa internazionale la notizia che il primo storico processo del Vaticano contro un cardinale, un principe di Santa Romana Chiesa, si sia già fermato per la violazione delle garanzie di legge contro alcuni imputati, al pari di tanti, troppi processi ordinari che affollano le aule di giustizia italiane. Il Tribunale dello Stato Vaticano ha annullato ieri il rinvio a giudizio del Cardinale Giovanni Angelo Becciu e dei principali imputati (i finanzieri Raffaele Mincione, Enrico Crasso e Gianluigi Torzi, il funzionario della Segreteria di Stato Fabrizio Tirabassi e un altro prelato Mauro Carlino) coinvolti nella vicenda della compravendita di un lussuoso edificio nel quartiere di Belgravia a Londra perché i rappresentanti dell’accusa vaticani, tutti autorevoli giuristi e avvocati, prima del rinvio a giudizio hanno omesso di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha fatto clamore sulla stampa internazionale la notizia che il primo storicodel Vaticano contro un cardinale, un principe di Santa Romana Chiesa, si sia già fermato per la violazione delle garanzie di legge contro alcuni imputati, al pari di tanti, troppi processi ordinari che affollano le aule di giustizia italiane. Il Tribunale dello Stato Vaticano ha annullato ieri il rinvio a giudizio del Cardinale Giovanni Angeloe dei principali imputati (i finanzieri Raffaele Mincione, Enrico Crasso e Gianluigi Torzi, il funzionario della Segreteria di Stato Fabrizio Tirabassi e un altro prelato Mauro Carlino) coinvolti nella vicenda della compravendita di un lussuoso edificio nel quartiere di Belgravia a Londra perché i rappresentanti dell’accusa vaticani, tutti autorevoli giuristi e avvocati, prima del rinvio a giudizio hanno omesso di ...

