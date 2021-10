Il premio Nobel Parisi: “Il governo Berlusconi tolse un miliardo alla ricerca, spero che Draghi restituisca il maltolto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la notizia del ricevimento del Nobel per la Fisica, lo scienziato italiano vice presidente dell’Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi, racconta ad Ansa il motivo dell’assegnazione del Nobel alla sua teoria dei sistemi complessi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la notizia del ricevimento delper la Fisica, lo scienziato italiano vice presidente dell’Accademia dei Lincei, Giorgio, racconta ad Ansa il motivo dell’assegnazione delsua teoria dei sistemi complessi. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : 'Ci sono forti tendenze antiscientifiche: pratiche astrologiche,omeopatiche e antiscientifiche, vedi per esempio i… - virginiaraggi : Congratulazioni al prof. #GiorgioParisi per il conferimento del Premio #Nobel della Fisica 2021. Un prestigioso ric… - petergomezblog : L’intervista al premio Nobel Parisi: “Il governo Berlusconi tolse un miliardo alla ricerca, spero che Draghi restit… - Regia_MT : Premio Nobel Literatura 2021 - f_ronchetti : Prima di @giorgioparisi il Nobel a uno scienziato italiano che ha svolto prevalentemente in Italia la sua ricerca,… -