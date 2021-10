Il Paradiso delle Signore | trama 7 ottobre | Anna Imbriani in pericolo

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il personaggio disarà al centro dell'episodio de Ildi oggi, giovedì 7, come rivela ladella soap opera di Rai 1. Per la ragazza, infatti, arriverà una novità inattesa che rischierà di metterla seriamente in. Nel dettaglio, Massimo Riva farà il suo ingresso al Circolo con l'obiettivo di vedere. Le intenzioni dell'uomo saranno cattive e larischierà grosso. La donna ha fatto improvvisamente ritorno a Milano dopo la drammatica morte di Quinto per cercare di andare avanti e reinventarsi una nuova esistenza, ma il dolore per la morte del suo amato è ancora troppo forte. L'ex Venere ha trovato un impiego presso il Circolo e può contare sul sostegno ...