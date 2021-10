Il papà di Niccolò Ciatti: “Bene l’estradizione del ceceno, vogliamo l’ergastolo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il papà di Niccolò Ciatti. La Germania consegnerà all’Italia il cittadino russo accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti, in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Ha raggiunto al telefono Luigi Ciatti, il padre di Niccolò: “E’ una buona notizia, ma non posso dire sono contento”, dice ai nostri microfoni “perché la contentezza è un’altra cosa”. La Germania ha deciso di consegnare alle autorità italiane il cittadino russo di origine cecena Rassoul Bissoultanov, ritenuto responsabile dell’assassinio di Niccolò Ciatti, avvenuto il 13 agosto 2017 in Spagna. L’autorizzazione alla consegna fa seguito a un mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nel 2020. Ha raggiunto al telefono Luigi ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildi. La Germania consegnerà all’Italia il cittadino russo accusato dell’omicidio di, in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Ha raggiunto al telefono Luigi, il padre di: “E’ una buona notizia, ma non posso dire sono contento”, dice ai nostri microfoni “perché la contentezza è un’altra cosa”. La Germania ha deciso di consegnare alle autorità italiane il cittadino russo di origine cecena Rassoul Bissoultanov, ritenuto responsabile dell’assassinio di, avvenuto il 13 agosto 2017 in Spagna. L’autorizzazione alla consegna fa seguito a un mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nel 2020. Ha raggiunto al telefono Luigi ...

Niccolò Ciatti, ucciso in vacanza in Spagna: estradato in Italia il presunto assassino. Il papà: 'Ora resti in carcere' Non posso dirmi contento ma sono soddisfatto se resterà in carcere e ci sarà il processo' - spiega Luigi Ciatti , papà di Niccolò, all'AdnKronos - 'Non ho capito perché finora la giustizia spagnola, ...

