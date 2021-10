Il Palazzetto dello Sport si tinge di rossoblu per la presentazione del Volley Bergamo 1991 (Di giovedì 7 ottobre 2021) In un Palazzetto dello Sport di Bergamo gremito e in festa è andata in scena mercoledì 6 ottobre la presentazione ufficiale del Volley Bergamo 1991. Hanno assistito all’evento gli appassionati di pallavolo, la calda tifoseria organizzata (la Nobiltà rossoblu), le giovani ragazze del Volley Bergamo Celadina e gli addetti ai lavori. A presentare la serata è stata una madrina d’eccezione, l’ex giocatrice della Foppapedretti Leo Lo Bianco, campione del mondo, due volte campione d’Italia e tre volte campione d’Europa. Queste le parole della palleggiatrice: “In questo Palazzetto ho vissuto delle emozioni incredibili, la società ha attraversato dei momenti bui ma ora tutto si è sistemato. ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) In undigremito e in festa è andata in scena mercoledì 6 ottobre laufficiale del. Hanno assistito all’evento gli appassionati di pallavolo, la calda tifoseria organizzata (la Nobiltà), le giovani ragazze delCeladina e gli addetti ai lavori. A presentare la serata è stata una madrina d’eccezione, l’ex giocatrice della Foppapedretti Leo Lo Bianco, campione del mondo, due volte campione d’Italia e tre volte campione d’Europa. Queste le parole della palleggiatrice: “In questoho vissuto delle emozioni incredibili, la società ha attraversato dei momenti bui ma ora tutto si è sistemato. ...

Advertising

MonrealeNews : - DiovmaeC : RT @boberbraida: Palazzetto dello Sport si rifà il look ma tutto intorno è sempre il solito schifo @RiprendRoma @Lavoratori_Ama https://t.c… - 79_Alessio : RT @boberbraida: Palazzetto dello Sport si rifà il look ma tutto intorno è sempre il solito schifo @RiprendRoma @Lavoratori_Ama https://t.c… - Mafara72 : RT @boberbraida: Palazzetto dello Sport si rifà il look ma tutto intorno è sempre il solito schifo @RiprendRoma @Lavoratori_Ama https://t.c… - battaglia_persa : RT @boberbraida: Palazzetto dello Sport si rifà il look ma tutto intorno è sempre il solito schifo @RiprendRoma @Lavoratori_Ama https://t.c… -