Il padre di Manuel Bortuzzo | “In casa presenze femminili estenuanti”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna a parlare del percorso nelladel Grande Fratello VIP 6 di suo figlio, Franco. Il papà di, raggiunto da Fanpage.it ha commentato quanto successo negli ultimi giorni nel reality di Canale 5, parlando anche della scelta di suo figlio di usare le protesi che lo aiutano a stare in piedi. Il signor Franco ha spiegato chedeve fare un percorso molto importante di fisioterapia e che dovrebbe usare almeno una volta al giorno i tutori per stare in piedi, allontanando, qualora qualcuno lo avesse pensato, il dubbio che si volesse spettacolarizzare in qualche modo questa situazione. Stentiamo davvero a credere che qualcuno lo abbia pensato, visto che l’immagine diin piedi in, con il suo sorriso splendente ci ha davvero emozionati . Il papà di ...