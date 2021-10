Il Nobel della Letteratura pol. corr. a Gurnah, da Zanzibar (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ogni anno Alex Shephard allieta la vigilia del Nobel con i suoi elenchi, su New Republic. Scrittori europei che non possono farcela. Scrittori americani che non vedranno né l’assegno da 900 mila euro né la medaglia d’oro (per arrotondare, qualcuno pure se la vende all’asta). Poeti che il Nobel se lo possono scordare, non vi è bastata lo scorso anno Louise Glück? Ultima categoria: “Scrittori non europei che potrebbero vincere”. E giù una bella lista di nomi mai sentiti, dal Congo, dal Mozambico, dal Ghana, dal Vietnam e dalle Filippine. Più – testuale – “uno qualunque non nominato in questa lista, di un paese non nominato in questa lista”. Risposta esatta: ha vinto Abdulrazak Gurnah, da Zanzibar. Le parole chiave nella motivazione (sempre un capolavoro di banalità) sono “uncompromising” e “colonialism”. Combinate ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ogni anno Alex Shephard allieta la vigilia delcon i suoi elenchi, su New Republic. Scrittori europei che non possono farcela. Scrittori americani che non vedranno né l’assegno da 900 mila euro né la medaglia d’oro (per arrotondare, qualcuno pure se la vende all’asta). Poeti che ilse lo possono scordare, non vi è bastata lo scorso anno Louise Glück? Ultima categoria: “Scrittori non europei che potrebbero vincere”. E giù una bella lista di nomi mai sentiti, dal Congo, dal Mozambico, dal Ghana, dal Vietnam e dalle Filippine. Più – testuale – “uno qualunque non nominato in questa lista, di un paese non nominato in questa lista”. Risposta esatta: ha vinto Abdulrazak, da. Le parole chiave nella motivazione (sempre un capolavoro di banalità) sono “uncompromising” e “colonialism”. Combinate ...

