Il meraviglioso mondo del Primate Meluzzi | medico disonorato

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Uno, nessuno e centomila. Non basterebbe un libro per descrivere le tante strade intraprese da Alessandro, popolare psichiatra sospeso dall’albo perché non vaccinato. Barba alla Rasputin e vestiario vagamente dandy, il look è forse una delle poche cose che non ha cambiato nel corso degli anni., politico, professore, criminologo, commentatore televisivo, addiritturaarcivescovo d’Italia della chiesa ortodossa autocefala con il nome di Alessandro I. Questo è ed è stato. E non è semplice capire in quale veste parli quando discetta o arringa (dipende dalle volte) in tv. Oppure quando scrive uno dei suoi pensieri sui social network che usa in maniera martellante. Ma nel paese di “Draghistan”, sua definizione dell’Italia che vede ormai sottomessa alla dittatura economica e sanitaria, ...