' Il Manchester United ricopre d' oro Pogba | rinnovo a sorpresa'

DenverCartoons : RT @MatteMoretto: Il Venezia anticipa lo Spezia e prende a sorpresa il portiere argentino svincolato ex Manchester United Sergio Romero ???? - junews24com : Pogba-Juve, svolta sul futuro: pronto a dire sì a quell'offerta - - CalcioNews24 : #Calciomercato: #Pogba ha sciolto i dubbi sul suo futuro - sportli26181512 : Venezia, è fatta per il portiere Sergio Romero: era svincolato. Le news di calciomercato: Il club arancioneroverde…

A sorpresa Paul Pogba sembra vicino al rinnovo del suo contratto in scadenza con ila giugno. S econdo L'Equipe il centrocampista francese, dopo mesi di voci di un suo addio imminente ai Red Devils, ha cambiato idea e intende portare avanti la sua avventura con uno ...Commenta per primo Il Venezia chiude per un portiere svincolato. Si tratta di Sergio Romero , senza squadra dopo l'esperienza al, già visto in Italia con la maglia della Sampdoria. Mai sceso in campo nella passata stagione, in quelle precedenti era l'alternativa nelle coppe a De Gea , giocando da titolare la ...Paul Pogba avrebbe deciso il suo futuro e sarebbe pronto a dire di sì alla proposta di rinnovo di contratto del Manchester United Paul Pogba avrebbe deciso il suo futuro. Secondo quanto riportato dall ...Sono giorni caldi per il mercato svincolati dei portieri. Nei giorni scorsi Mirante allo Spezia, un affare che deve ancora essere concluso e ufficializzato. Si aspettano novità per la chiusura definit ...