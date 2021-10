Il lapsus di Draghi in conferenza stampa: parla della cabina di regia del Pnrr e gli scappa questa parola – Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) lapsus di Mario Draghi, in conferenza stampa. Il presidente del Consiglio sta parlando della cabina di regia del Pnrr – e, in teoria, dei vantaggi che presenta – quando gli scappa la parola “inutile”. Draghi, dopo una breve pausa, fa finta di niente e tira dritto col discorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)di Mario, in. Il presidente del Consiglio standodidel– e, in teoria, dei vantaggi che presenta – quando glila“inutile”., dopo una breve pausa, fa finta di niente e tira dritto col discorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Il lapsus di Draghi in conferenza stampa: parla della cabina di regia del Pnrr e gli scappa questa parola – Video - Quindec56574258 : RT @francescog63: @mgmaglie Io ho notato una cosa: ieri in conferenza stampa EU Draghi è scivolato in un lapsus. Ha detto, riferendosi all’… - Livia_Morosini : Draghi e i lapsus froidiani: la cabina di regia consente “INUTILE” di capire…” - francescog63 : @mgmaglie Io ho notato una cosa: ieri in conferenza stampa EU Draghi è scivolato in un lapsus. Ha detto, riferendos… - valtaro : #Matteo Renzi: 'Conte uno yacht di lusso... volevo dire Draghi, lapsus di buona volontà, né ...… -