“Il green pass blocca l’agricoltura, i braccianti stranieri non si vaccinano”. L’allarme di un imprenditore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott — Il green pass ostacola l’agricoltura: l’imposizione del passaporto vaccinale, che diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, rende difficile, se non impossibile, il reclutamento dei braccianti. Molti braccianti stranieri non hanno il green pass Si tratta, per 8 lavoratori su 10, di stranieri, restii a vaccinarsi contro il Covid e ancor più restii ad accettare l’obbligo di green pass. Molte imprese rischieranno «di essere fuori legge o non poter raccogliere uva, frutta e verdure, lavorare il vino, allevare animali, lavorare i campi con una conseguenza incalcolabile nella catena dell’alimentazione». Lo sostiene Pierangelo Boatti, titolare della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott — Ilostacola: l’imposizione delaporto vaccinale, che diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, rende difficile, se non impossibile, il reclutamento dei. Moltinon hanno ilSi tratta, per 8 lavoratori su 10, di, restii a vaccinarsi contro il Covid e ancor più restii ad accettare l’obbligo di. Molte imprese rischieranno «di essere fuori legge o non poter raccogliere uva, frutta e verdure, lavorare il vino, allevare animali, lavorare i campi con una conseguenza incalcolabile nella catena dell’alimentazione». Lo sostiene Pierangelo Boatti, titolare della ...

Advertising

borghi_claudio : Ma come? Già finito il nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno? Durato meno di 24 ore. Il 'non c'è alle v… - matteosalvinimi : Discoteche riaperte, col Green Pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario,… - sole24ore : Pa, niente scatti di anzianità per il dipendente che non ha il green pass - RobiScali : RT @barbarab1974: 07 ottobre 2021 Senato, Prof. Giorgio Agamben , green pass - ALLERTACETRIOLI : RT @LUIGIVACCARO5: SENTO DIRE : CHI NON HA IL GREEN PASS È GIUSTO CHE VENGA EMARGINATO ! MA COME LOTTIAMO DA DECENNI CONTRO LE EMARGINAZI… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass Vaccino, Pfizer chiede l'autorizzazione per l'uso nella fascia 5 - 11 anni APPROFONDIMENTI STATI UNITI Vaccino ai bambini 5 - 12 anni, Pfizer dati a Fda RICERCA Vaccino, Moderna studia il triplo shot LA STRATEGIA Green pass, per gli statali senza certificato stop allo... ...

Corte di Strasburgo respinge ricorso contro Green pass STRASBURGO - La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un cittadino francese contro il green pass istituito nel Paese e che ha creato il movimento 'No Pass'. I giudici hanno inoltre criticato l'uomo per aver messo in atto una strategia per inondare la Cedu di ricorsi simili al suo. ...

Green Pass, per la Corte europea dei diritti umani irricevibile il ricorso di un cittadino francese Il Fatto Quotidiano Corte di Strasburgo respinge ricorso contro il Green pass La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da un cittadino francese contro il Green pass istituito in Francia ...

Il boat show Salerno, quarta edizione, è presente dal 3 al 10 ottobre Il boat show Salerno è nato nel 2014 con un’edizione in anteprima e con quella del 2021 arriva alla sua quinta edizione, con “…l’ambizione di proporsi quale punto di riferimento del mercato nautico e ...

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Vaccino ai bambini 5 - 12 anni, Pfizer dati a Fda RICERCA Vaccino, Moderna studia il triplo shot LA STRATEGIA, per gli statali senza certificato stop allo... ...STRASBURGO - La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un cittadino francese contro ilistituito nel Paese e che ha creato il movimento 'No'. I giudici hanno inoltre criticato l'uomo per aver messo in atto una strategia per inondare la Cedu di ricorsi simili al suo. ...La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da un cittadino francese contro il Green pass istituito in Francia ...Il boat show Salerno è nato nel 2014 con un’edizione in anteprima e con quella del 2021 arriva alla sua quinta edizione, con “…l’ambizione di proporsi quale punto di riferimento del mercato nautico e ...