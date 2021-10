Il gol decisivo è di Theo, ma per l’UEFA il migliore di Belgio-Francia è Mbappè (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al termine di Belgio-Francia è stato assegnato a Kylian Mbappè il premio di UEFA Player of the Match. L’attaccante del PSG è stato autore di un gol e di un assist nell’incredibile rimonta transalpina ed è stato giudicato il migliore in campo della partita. FOTO: Twitter Francia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al termine diè stato assegnato a Kylianil premio di UEFA Player of the Match. L’attaccante del PSG è stato autore di un gol e di un assist nell’incredibile rimonta transalpina ed è stato giudicato ilin campo della partita. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : Le ultime 24h di @locamanuel73 = ?? gol decisivo nel derby ? proposta di matrimonio ?? Che doppietta, Manuel! Ma… - forumJuventus : Un week end da ricordare per @locamanuel73: - Gol decisivo nel #DerbyDellaMole ?? - Proposta di matrimonio ???? - EVRiddick : @YvanGoSlow24 @HaugeFan Deschamps dichiara di aver forse peccato a non convocarlo prima, però mi fido di Y24 grande… - emahincredibile : RT @Lapapula23: E ALLORA RT SOLO A CHI HA UN GIOCATORE IN SQUADRA CHE HA SEGNATO UN GOL DECISIVO PER PASSARE IL TURNO DI NESION LIG - Milan_eBasta : Theo Hernandez ribalta il Belgio: gol decisivo al 90', la Francia vola in finale di Nations League -