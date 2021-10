Il gesto di Russsel Crowe commuove il mondo intero

Leggi su anticipazionitv

Russelè diventato famoso nel nostro paese soprattutto per l'interpretazione del protagonista del film " Il Gladiatore" e per la frase ormai cult " Al mio segnale… scatenate l'inferno! Ora però torna alla ribalta per aver risposto all'appello del padre di un bambino autistico, facendo al piccolo gli auguri per il suo compleanno scrivendogli semplicemente: " Buon compleanno Daniel". L'iniziativa dell'attore ha commosso il web e ha provocato una serie di riscontri positivi per il ragazzino.