Il fratello di Immobile | Italia ko? Manca il capro espiatorio…

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA - Luigirisponde su Instagram a tutti quelli che hanno criticato ilCiro. Il bomber della Lazio è stato spesso giudicato negativamente per il suo rendimento in Nazionale. Una ...

ROMA - Luigi Immobile risponde su Instagram a tutti quelli che hanno criticato il fratello Ciro. Il bomber della Lazio è stato spesso giudicato negativamente per il suo rendimento in Nazionale. Una situazione che ...E oggi, dopo la sconfitta a San Siro, all'improvviso i social si schierano dalla parte di Immobile. A offrire l'assist (!) è il fratello del bomber della Lazio: 'E ora? A chi diamo la colpa? Il capro ...