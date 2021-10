Il fotografo di Banksy ha aperto un emporio a Londra

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Steve Lazarides, la persona che ha fatto conoscere al mondo la street art, ex agente edi, ha appenaun «» che è uno dei primi posti da vedere aappena potremo tornarci. Lexington Street, cuore di Soho, il Laz Emporium è contemporaneamente un concept store, una galleria, uno spazio dove comprare o anche solo lasciarsi ispirare, immaginando fuori da ogni regola. Ci sarà di tutto: opere originali, libri, e poi oggetti da collezione, mobili, oggetti per la casa a prezzi, tutto sommato, popolari: dalle 25 alle 20 mila sterline. Print by Steve Lazarides available from Laz EmporiumIl Laz Emporium di Soho è l'estensione fisica dello shop on line che Steve Lazarides ha creato nel 2020 (lazemporium.com), in occasione del lancio diCaptured, i due ...