Il Fatto | “Dazn gonfia gli ascolti del calcio in tv fino al 50% | 8 milioni di spettatori fantasma”

Il Fatto quotidiano dedica una pagina alla controversa questione degli ascolti del calcio in tv. Per il giornale diretto da Travaglio, Dazn gonfia gli ascolti fino al 50%. Il problema non è nemmeno più chi vede bene la Serie A, ma chi la vede in assoluto. Tanti o pochi, quasi un mistero. Secondo i dati analizzati dal Fatto Quotidiano, dall'inizio del campionato ci sono quasi 8 milioni di spettatori "fantasma": esistono per Dazn, che gli ascolti se li calcola da sola, ma non per Auditel, ente certificato che li rileva da 30 anni. Una media del 50% in più a giornata. La differenza fra una Serie A ancora seguita, apprezzata, tifata, e un calcio italiano ...

