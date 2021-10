Il diritto del giornalista di non rivelare la propria fonte: cosa dice la Corte europea (e cosa accade in Italia) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Da tempo la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ammonisce che l'art. 10 CEDU pure si sostanzia nel diritto del giornalista a non rivelare la propria fonte confidenziale, tranne in ipotesi del tutto residuali, e questo anche riguardo a pressanti esigenze di carattere giudiziario. In sintesi, in base al condivisibile ragionamento della Corte di Strasburgo rispetto al menzionato art. 10, la regula iuris di portata generale è senz'altro quella della rigorosa salvaguardia della riservatezza delle fonti giornalistiche. Alla luce prospettica dell'insegnamento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo la legislazione degli stati aderenti alla convenzione in parola deve uniformarsi al superiore interesse pubblicistico di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Da tempo ladei Diritti dell'Uomo ammonisce che l'art. 10 CEDU pure si sostanzia neldela nonlaconfidenziale, tranne in ipotesi del tutto residuali, e questo anche riguardo a pressanti esigenze di carattere giudiziario. In sintesi, in base al condivisibile ragionamento delladi Strasburgo rispetto al menzionato art. 10, la regula iuris di portata generale è senz'altro quella della rigorosa salvaguardia della riservatezza delle fonti giornalistiche. Alla luce prospettica dell'insegnamento delladei Diritti dell'Uomo la legislazione degli stati aderenti alla convenzione in parola deve uniformarsi al superiore interesse pubblicistico di ...

Advertising

FBiasin : Opinione Il fischio -e, ribadisco, il fischio- è un diritto. Capita alla Scala quando un tenore stecca, figuriamo… - amnestyitalia : Oggi in occasione della 48esima sessione del Consiglio diritti umani ONU, gli Stati che non riconosceranno il dirit… - FBiasin : Il discorso 'tifosi del #Milan furiosi con #Kessie' è semplice: dopo una stagione perfetta puoi permetterti di sbag… - lottolenghi : RT @RaiStoria: Oggi #7ottobre a #PassatoePresente alle 13:15 @RaiTre e 20:30 #RaiStoria Simonetta Soldani e @PaoloMieli, ripercorrono le ta… - Sakurauchi_Hime : RT @ilpetulante: ... basterà un click da un’oscuro ufficio ministeriale e la tua carta di debito non funzionerà più, il tuo conto in banca… -