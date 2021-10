Il coraggio delle donne: bar al Carmine e nuova pizzeria-kebab a Pastena (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una giovanissima imprenditrice salernitana, già impegnata nel settore-bar, rileva la gestione di una pizzeria. Dal beverage al food: in questi tempi di forte crisi del comparto-commercio, con centinaia di saracinesche abbassate, si tratta di una notizia straordinaria. Un segnale di ripresa ed anche un incoraggiamento – specialmente ai giovani – a cercare con forza la propria strada. Luisa Pappalardo ha il sostegno della famiglia. Salernitani ‘veraci’, da Torrione hanno investito nella gestione del bar Malibù al rione Carmine-Gelso, nei pressi dell’IIS Trani. Poi si è presentata l’occasione di rilevare una pizzeria in via Scuola Eleatica a Pastena, evitando così l’ennesima saracinesca abbassata per sempre. Con puro spirito imprenditoriale, la famiglia ha deciso di investire. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una giovanissima imprenditrice salernitana, già impegnata nel settore-bar, rileva la gestione di una. Dal beverage al food: in questi tempi di forte crisi del comparto-commercio, con centinaia di saracinesche abbassate, si tratta di una notizia straordinaria. Un segnale di ripresa ed anche un incoraggiamento – specialmente ai giovani – a cercare con forza la propria strada. Luisa Pappalardo ha il sostegno della famiglia. Salernitani ‘veraci’, da Torrione hanno investito nella gestione del bar Malibù al rione-Gelso, nei pressi dell’IIS Trani. Poi si è presentata l’occasione di rilevare unain via Scuola Eleatica a, evitando così l’ennesima saracinesca abbassata per sempre. Con puro spirito imprenditoriale, la famiglia ha deciso di investire. ...

