Il congedo di Draghi a Merkel tra Difesa comune e buen retiro italiano

Advertising

Annika593482531 : RT @evavola: La #Merkel , prima di del congedo , pranza con #Draghi e incontra il Papa . Dicono che il calo dell'affluenza dipende dalla fi… - giotim2 : RT @evavola: La #Merkel , prima di del congedo , pranza con #Draghi e incontra il Papa . Dicono che il calo dell'affluenza dipende dalla fi… - Carlo_A_Macc : RT @evavola: La #Merkel , prima di del congedo , pranza con #Draghi e incontra il Papa . Dicono che il calo dell'affluenza dipende dalla fi… - Donato12428983 : RT @evavola: La #Merkel , prima di del congedo , pranza con #Draghi e incontra il Papa . Dicono che il calo dell'affluenza dipende dalla fi… - Peonia249 : RT @evavola: La #Merkel , prima di del congedo , pranza con #Draghi e incontra il Papa . Dicono che il calo dell'affluenza dipende dalla fi… -

Ultime Notizie dalla rete : congedo Draghi

Gratitudine è stata espressa dal premier Marioalla cancelliera tedesca Angela Merkel che è in Italia in visita diavendo annunciato il suo ritiro molto tempo prima della sconfitta elettorale del suo partiti, la Cdu. 'La Merkrl è ...È unnella sua veste di Cancelliera tedesca ma forse anche un arrivederci , semmai ricoprendo ... ha incontrato prima Papa Francesco , poi il premier Mario. In Vaticano al centro dell'...Ultima visita ufficiale in Italia per la cancelliera, prossima a lasciare. Il premier: "Merkel negli ultimi sedici anni è stata decisiva nel disegnare ...Gratitudine è stata espressa dal premier Mario Draghi alla cancelliera tedesca Angela Merkel che è in Italia in visita di congedo avendo annunciato il suo ritiro molto tempo prima della sconfitta elet ...