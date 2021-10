Il Chelsea pensa già al mercato: sono tre i nomi sul tavolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mentre le Nazionali sono impegnate tra Nations League e qualificazioni mondiali, il Chelsea si prepara al meglio in vista della gara contro il Brentford. Thomas Thuchel intende però studiare anche i prossimi arrivi sul mercato che andranno a rafforzare il suo collettivo in vista del prossimo futuro. Tra gli obiettivi più chiari del Chelsea vi sono Declan Rice del West Ham, Federico Chiesa della Juventus e soprattutto Christoper Nkunku del Lipsia. Chelsea: quali sono i tre obiettivi per rafforzare la rosa? Christoper Nkunku Il centrocampista del Lipsia è uno dei preferiti di Tuchel dopo che lo aveva allenato al PSG. Il francese di origine congolesi, come riporta il The Sun, è già stato contattato dagli inglesi in vista di un futuro trasferimento a Stamford ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mentre le Nazionaliimpegnate tra Nations League e qualificazioni mondiali, ilsi prepara al meglio in vista della gara contro il Brentford. Thomas Thuchel intende però studiare anche i prossimi arrivi sulche andranno a rafforzare il suo collettivo in vista del prossimo futuro. Tra gli obiettivi più chiari delviDeclan Rice del West Ham, Federico Chiesa della Juventus e soprattutto Christoper Nkunku del Lipsia.: qualii tre obiettivi per rafforzare la rosa? Christoper Nkunku Il centrocampista del Lipsia è uno dei preferiti di Tuchel dopo che lo aveva allenato al PSG. Il francese di origine congolesi, come riporta il The Sun, è già stato contattato dagli inglesi in vista di un futuro trasferimento a Stamford ...

