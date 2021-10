Il Castello ospita WeSantaSevera | un progetto di Itinerario giovani

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Santa Marinella – Per tutto il weekend dal 9 al 10 Ottobre ildi Santa Severa ospiterà l’iniziativa culturale ed educativa, undirealizzato nell’ambito del programma GenerAzionidelle Politicheli della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù” a cura di United network. Una maratona di formazione innovativa sulle sfide e le opportunità del turismo sostenibile con attività di formazione attiva e partecipativa. Laboratori e role playing, durante il quale i ragazzi parteciperanno ad una simulazione dei lavori del Consiglio regionale del Lazio, dove avranno l’opportunità di mettere a frutto quanto appreso nelle attività di laboratorio. I ...

