Il Canada ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e per chi viaggia all’interno del paese (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mercoledì il primo ministro del Canada Justin Trudeau ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici canadesi e per chi viaggia in treno, aereo o in nave e ha più di 12 anni, a partire dalla fine di ottobre: è Leggi su ilpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mercoledì il primo ministro delJustin Trudeau hapercanadesi e per chiin treno, aereo o in nave e ha più di 12 anni, a partire dalla fine di ottobre: è

Advertising

ilpost : Il Canada ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e per chi viaggia all’interno del paese - Dott_Fratto : RT @ilpost: Il Canada ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e per chi viaggia all’interno del paese https://t.c… - giuvannuzzo : RT @ilpost: Il Canada ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e per chi viaggia all’interno del paese https://t.c… - tobiamc : Il Canada ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e per chi viaggia all'interno del paese… - Nom1_Cognom1 : RT @ilpost: Il Canada ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e per chi viaggia all’interno del paese https://t.c… -