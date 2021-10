Ignazio Moser sta male. Il messaggio sulle sue condizioni di salute: “Insieme di fattori fisici e psicologici” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ignazio Moser ha sorpreso i fan rivelando loro di avere problemi di salute. L’ex ciclista fidanzato di Cecilia Rodriguez ha condiviso un messaggio inaspettato, facendo luce su una questione che da tempo non lo farebbero vivere serenamente. In queste ore, ha aggiornato i suoi follower di Instagram fornendo loro maggiori dettagli sulla sua situazione. Ignazio Moser non sta bene: l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute Sul profilo Instagram di Ignazio Moser sono apparse alcune storie in merito alle sue condizioni di salute. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sta affrontando un periodo particolarmente delicato e ha deciso di fare luce sui suoi problemi, per un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha sorpreso i fan rivelando loro di avere problemi di. L’ex ciclista fidanzato di Cecilia Rodriguez ha condiviso uninaspettato, facendo luce su una questione che da tempo non lo farebbero vivere serenamente. In queste ore, ha aggiornato i suoi follower di Instagram fornendo loro maggiori dettagli sulla sua situazione.non sta bene: l’aggiornamentosuediSul profilo Instagram disono apparse alcune storie in merito alle suedi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sta affrontando un periodo particolarmente delicato e ha deciso di fare luce sui suoi problemi, per un ...

