Ignazio Moser si sfoga su Instagram: come sta dopo il malessere (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ignazio Moser aveva annunciato nei giorni scorsi di non stare molto bene. Al momento, le cause del suo malessere sono ancora ignote, ma ha voluto ugualmente rassicurare i fan su Instagram: ha scelto di sfogarsi, ponendo l’attenzione su quanto sia importante tutelare la propria psiche e invitando i follower a volersi molto più bene e ad ascoltare le esigenze del proprio corpo e della mente. come sta Ignazio Moser L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi aveva annunciato su Instagram di non essere molto in forma. In seguito, si era anche preso una pausa dal social, anche e soprattutto per cercare di tornare più in forma di prima e per comprendere le motivazioni. “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene, anche se ancora non sono ben ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021)aveva annunciato nei giorni scorsi di non stare molto bene. Al momento, le cause del suosono ancora ignote, ma ha voluto ugualmente rassicurare i fan su: ha scelto dirsi, ponendo l’attenzione su quanto sia importante tutelare la propria psiche e invitando i follower a volersi molto più bene e ad ascoltare le esigenze del proprio corpo e della mente.staL’ex naufrago dell’Isola dei Famosi aveva annunciato sudi non essere molto in forma. In seguito, si era anche preso una pausa dal social, anche e soprattutto per cercare di tornare più in forma di prima e per comprendere le motivazioni. “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene, anche se ancora non sono ben ...

