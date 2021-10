Igiene denti, domenica evento in dieci città italiane: tutte le informazioni sulla salute del cavo orale (Di giovedì 7 ottobre 2021) ... sul sito www.aiditalia.it, accessibile a tutti in qualsiasi momento, ci permetterà di offrire un servizio permanente con consigli e approfondimenti dedicati per le diverse necessità '. Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) ... sul sito www.aiditalia.it, accessibile a tutti in qualsiasi momento, ci permetterà di offrire un servizio permanente con consigli e approfondimenti dedicati per le diverse necessità '.

Advertising

_yvanx : Non hanno acqua in bagno, Nicola si lava i denti nel lavandino della cucina. Adoro, super igiene! #gfvip - Deidara_LoL : Vado dal dentista: Silverio bravo con l'igiene dopo 1 anno che non ci vediamo i denti sono ancora belli perfetti I… - SborrjaBack_ : Mi sto lavando i denti, ricordatevi che l'igiene è importante ???? - Dei_gatti : Ho preparato le cose da portare in università e mi porto lo spazzolino per lavarmi i denti. Igiene orale >>> statale - scipione_publio : @obivvan @nogamertagfound @AntonioSocci1 @FrofriBri70 Sei ritardata o cosa??? Nessuno degli altri era positivo, NES… -