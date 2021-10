Icardi, Juventus ancora a caccia dell’argentino: la situazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Juventus non termina la caccia al nove per l’attacco. Dopo aver riportato sulla panchina Massimiliano Allegri, il quale ha il compito di riaprire un nuovo ciclo vincente in casa bianconera, la Vecchia Signora deve ripartire in Serie A cercando di strappare (nuovamente) il titolo all’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo al Manchester United negli ultimi giorni del calciomercato estivo, la dirigenza piemontese ha intenzione di portare a Torino un grande attaccante. L’eventuale acquisto di Dusan Vlahovic comporterebbe un esborso notevole per le casse societarie (a meno che non si liberi a costo zero in estate), quindi i bianconeri hanno riaperto la pista che conduce a Mauro Icardi che potrebbe uscire a breve dal PSG. Il futuro di Alvaro Morata (ed il suo riscatto) sono sempre più in bilico dalle parti della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lanon termina laal nove per l’attacco. Dopo aver riportato sulla panchina Massimiliano Allegri, il quale ha il compito di riaprire un nuovo ciclo vincente in casa bianconera, la Vecchia Signora deve ripartire in Serie A cercando di strappare (nuovamente) il titolo all’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo al Manchester United negli ultimi giorni del calciomercato estivo, la dirigenza piemontese ha intenzione di portare a Torino un grande attaccante. L’eventuale acquisto di Dusan Vlahovic comporterebbe un esborso notevole per le casse societarie (a meno che non si liberi a costo zero in estate), quindi i bianconeri hanno riaperto la pista che conduce a Mauroche potrebbe uscire a breve dal PSG. Il futuro di Alvaro Morata (ed il suo riscatto) sono sempre più in bilico dalle parti della ...

