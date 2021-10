“I senzatetto non muoiono di covid”: la risposta del clochard è epica – VIDEO (Di giovedì 7 ottobre 2021) La campagna di vaccinazione procede spedita con l’obiettivo di proteggere la stragrande maggioranza della popolazione ed evitare chiusure e mini lockdown per i mesi autunnali e invernali. Tuttavia, come noto, esiste ancora una parte della popolazione che non ha ancora ricevuto il vaccino. Molti non possono averlo per motivi di salute, mentre altri hanno semplicemente paure e timori, gestibili tramite una corretta informazione e un aiuto psicologico. Altri ancora sono invece marcatamente no-vax e sostengono le tesi più assurde e illogiche. In tanti si organizzano con cortei e manifestazioni dove esprimono il loro dissenso nei confronti dei vaccini e ovviamente del Green Pass. LEGGI ANCHE => Mamma no vax 39enne muore di covid (ma prima contagia tutta la sua famiglia): il dramma a Brescia E’ accaduto anche a Los Angeles, dove si è svolto un corteo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 ottobre 2021) La campagna di vaccinazione procede spedita con l’obiettivo di proteggere la stragrande maggioranza della popolazione ed evitare chiusure e mini lockdown per i mesi autunnali e invernali. Tuttavia, come noto, esiste ancora una parte della popolazione che non ha ancora ricevuto il vaccino. Molti non possono averlo per motivi di salute, mentre altri hanno semplicemente paure e timori, gestibili tramite una corretta informazione e un aiuto psicologico. Altri ancora sono invece marcatamente no-vax e sostengono le tesi più assurde e illogiche. In tanti si organizzano con cortei e manifestazioni dove esprimono il loro dissenso nei confronti dei vaccini e ovviamente del Green Pass. LEGGI ANCHE => Mamma no vax 39enne muore di(ma prima contagia tutta la sua famiglia): il dramma a Brescia E’ accaduto anche a Los Angeles, dove si è svolto un corteo ...

