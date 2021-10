«I segreti della speziale», l’incipit del romanzo di Sarah Penner (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nascosta nei vicoli della Londra settecentesca, la piccola bottega di una speziale è frequentata da una clientela inusuale. Le donne di tutta la città sussurrano fra di loro il nome della misteriosa Nella, che vende veleni difficili da rintracciare e che possono essere usati contro gli uomini che le opprimono. Le regole sono poche ma ferree: il veleno non deve essere mai usato contro un’altra donna; il nome delle vittime e delle assassine verrà per sempre conservato nei registri della bottega. Il segreto della speziale, in libreria per HarperCollins dal 7 ottobre, è il primo romanzo di Sarah Penner, che ha già scalato la classifica del New York Times. Racconta di misteri, veleni e vendette, ma anche di come le donne possano salvarsi a vicenda nonostante le barriere del tempo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nascosta nei vicoli della Londra settecentesca, la piccola bottega di una speziale è frequentata da una clientela inusuale. Le donne di tutta la città sussurrano fra di loro il nome della misteriosa Nella, che vende veleni difficili da rintracciare e che possono essere usati contro gli uomini che le opprimono. Le regole sono poche ma ferree: il veleno non deve essere mai usato contro un’altra donna; il nome delle vittime e delle assassine verrà per sempre conservato nei registri della bottega. Il segreto della speziale, in libreria per HarperCollins dal 7 ottobre, è il primo romanzo di Sarah Penner, che ha già scalato la classifica del New York Times. Racconta di misteri, veleni e vendette, ma anche di come le donne possano salvarsi a vicenda nonostante le barriere del tempo.

