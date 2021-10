I Puffi tornano in tv | da 8 ottobre la nuova serie

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Iin tv in versione digitale. I personaggi di colore blu e “alti su per giù due mele o poco più”, come recita il testo della loro sigla, saranno in onda da domani 8alle 20.00 solo su Nickelodeon Jr, il brand prescolare di ViacomCBS Networks Italia in onda sul canale 603 di Sky. Le creature del fumettista belga Peyocon un colorato reboot, in una nuovissima versione Computer-Generated dopo 40 anni dal primo esordio. Il reboot regalerà storie originali con Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma anche personaggi nuovi che animano il Villaggio. I nuovisaranno un contenitore esplosivo di avventure e umorismo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

