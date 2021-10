I love Italy… Mario Testino e il suo amore per l’Italia in mostra a Milano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Doppio appuntamento imperdibile a Milano. Negli spazi della 29 Arts in Progress (Via San Vittore 13, tel (+39) 02 94387188, info@29artsinprogress.com) è aperta la mostra Mario Testino: Unfiltered. Fotografie ormai iconiche esposte in due periodi. Dall’1 ottobre al 27 novembre. E dal 2 dicembre al 28 febbraio 2022. Gli scatti li vedete nella nostra gallery sopra. Perfino l’allestimento è da sogno. Il bianco di pareti e cornici ad amplificare i colori. Mario Testino folgorato dall’Italia l’Italia, che da sempre ispira artisti e scrittori di tutto il mondo, ha folgorato anche Mario Testino, fotografo peruviano di origine ligure (il nonno Michele era di Lavagna). Non è certo un caso se luoghi e città del Belpaese fanno ... Leggi su amica (Di giovedì 7 ottobre 2021) Doppio appuntamento imperdibile a. Negli spazi della 29 Arts in Progress (Via San Vittore 13, tel (+39) 02 94387188, info@29artsinprogress.com) è aperta la: Unfiltered. Fotografie ormai iconiche esposte in due periodi. Dall’1 ottobre al 27 novembre. E dal 2 dicembre al 28 febbraio 2022. Gli scatti li vedete nella nostra gallery sopra. Perfino l’allestimento è da sogno. Il bianco di pareti e cornici ad amplificare i colori.folgorato dal, che da sempre ispira artisti e scrittori di tutto il mondo, ha folgorato anche, fotografo peruviano di origine ligure (il nonno Michele era di Lavagna). Non è certo un caso se luoghi e città del Belpaese fanno ...

Advertising

Love_onlyyU : Venice , Italy- G.Parsi - AccraJarvis : @federicochiesa Hi mate! I know u love u Italy ???? but, but… Ferma le sciocchezze e vieni al Chelsea.. perché perder… - HiroshI01397994 : RT @Paola73492657: Stellina della mia vita ... ?? 2 ottobre 2020 #Lucca #toscana #italy #love #foreverlove #AngeliCustodi #Angels #Angel #… - Primanonagenzia : Stupenda residenza in palazzo d'epoca #realestate #italy #home #luxury #architecture #immobiliare #business… - aeugchad : RT @HardcoreItalian: Italian Riviera ???? . . . #travelitaly???? #luxurysea #luxurytrip #luxurytravelmedia #seasidelove #italyvideo #italiansea… -

Ultime Notizie dalla rete : love Italy… I love Italy... Mario Testino e il suo amore per l'Italia in mostra a... Amica