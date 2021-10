I look più stravaganti e insoliti delle celebrities nel giorno del sì (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non c’è abito che faccia parlare di sé di più. Nel bene, spesso, e nel male, talvolta. Sì, perché anche le celebrities ogni tanto scelgono degli abiti da sposa particolari. D’altra parte quando si sposa un personaggio famoso, gli occhi sono tutti incentrati sulla cerimonia e, in primo luogo, sul look della sposa. Che ci può far sognare ma anche avere gli incubi. L’opulenza di Celine Dion Quando si pensa a un look fuori dalle righe, sicuramente il primo che viene in mente è quello di Celine Dion. La cantante sposò il produttore Angelil (scomparso nel 2016) a Montreal nel 1994. In pieno inverno, Celine Dion optò per un abito con un lungo strascico di 6 metri indossato sotto a una pelliccia total white. A sostenere il velo, un copricapo realizzato con 2000 cristalli Swarosvki, del peso di oltre 3 chili. Celine Dion il ... Leggi su amica (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non c’è abito che faccia parlare di sé di più. Nel bene, spesso, e nel male, talvolta. Sì, perché anche leogni tanto scelgono degli abiti da sposa particolari. D’altra parte quando si sposa un personaggio famoso, gli occhi sono tutti incentrati sulla cerimonia e, in primo luogo, suldella sposa. Che ci può far sognare ma anche avere gli incubi. L’opulenza di Celine Dion Quando si pensa a unfuori dalle righe, sicuramente il primo che viene in mente è quello di Celine Dion. La cantante sposò il produttore Angelil (scomparso nel 2016) a Montreal nel 1994. In pieno inverno, Celine Dion optò per un abito con un lungo strascico di 6 metri indossato sotto a una pelliccia total white. A sostenere il velo, un copricapo realizzato con 2000 cristalli Swarosvki, del peso di oltre 3 chili. Celine Dion il ...

Advertising

LeonGekko : RT @vogue_italia: Le sfilate sono terminate, facciamo un recap di tutti i trend e dei look più belli avvistati questa stagione ???? https://t… - jeremasbizantin : RT @vogue_italia: Le sfilate sono terminate, facciamo un recap di tutti i trend e dei look più belli avvistati questa stagione ???? https://t… - ilikebearstoo : Comunque da quando ho tinto i capelli nessuno mi rimprovera più per i miei look total black. (In settimana vado a… - nientedeemeno : Fulvia oggi ha un look molto più sobrio del solito. Perché ci ha privato della sua moda? #chilhavisto - ___martiinaa___ : RT @vogue_italia: Le sfilate sono terminate, facciamo un recap di tutti i trend e dei look più belli avvistati questa stagione ???? https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : look più Roma, Francesco Renga testimonial del calendario dell'associazione Linfoamici Look casual per l'ex frontman dei Timoria dal grande cuore che immortalato dall'obiettivo ... Il nostro ringraziamento più grande va alle famiglie che appoggiandosi a noi e a Linfoamici ci hanno ...

Calogero Cascio, fotografo di lotta e denuncia sociale ...Calogero Cascio - spiega Monica Maffioli - molto conosciuto all' estero nei dieci anni e poco più ... ''Life sta finendo, Look è finito, Paris Match è in crisi, i giornali sono senza una lira - spiegò - .

I look più belli dal red carpet di Venezia 2021 Harper's Bazaar Italia casual per l'ex frontman dei Timoria dal grande cuore che immortalato dall'obiettivo ... Il nostro ringraziamentogrande va alle famiglie che appoggiandosi a noi e a Linfoamici ci hanno ......Calogero Cascio - spiega Monica Maffioli - molto conosciuto all' estero nei dieci anni e poco... ''Life sta finendo,è finito, Paris Match è in crisi, i giornali sono senza una lira - spiegò - .