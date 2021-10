I cento gol, l'idolo Iniesta e...: ecco Gavi, la nuova stella della Spagna (Di giovedì 7 ottobre 2021) A soli 17 anni e 62 giorni Gavi è il più giovane debuttante della Roja, cresciuto nel mito di Iniesta e, a detta di Luis Enrique, 'il futuro della Nazionale Spagnola' Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) A soli 17 anni e 62 giorniè il più giovane debuttanteRoja, cresciuto nel mito die, a detta di Luis Enrique, 'il futuroNazionale Spagnola'

Ultime Notizie dalla rete : cento gol I cento gol, l'idolo Iniesta e...: ecco Gavi, la nuova stella della Spagna A soli 17 anni e 62 giorni Gavi è il più giovane debuttante della Roja, cresciuto nel mito di Iniesta e, a detta di Luis Enrique, 'il futuro della Nazionale Spagnola'

Vina gioca Juve - Roma in anticipo: stanotte sfida Cuadrado con il suo Uruguay Sono infatti basse le percentuali di partecipazione ai gol di entrambi gli esterni, che ondeggiano al di sotto del 10 per cento : 6 Vina e 9 Cuadrado. Quello che emerge è però che né Mourinho né ...

Sforzini:”Lucca? Captato fosse top, come con Immobile. Ci sentiamo ad ogni suo gol” Mediagol.it Ciccio Caputo: secondo atto La partita numero cento nella massima serie l'ha festeggiata nello scorso gennaio contro la Lazio, dove, non c'e da sorprendersi, ha anche trovato il gol. Il Sassuolo l'ha reso protagonista, e lui ha ...

CALCIO - Bitonto corsaro a Molfetta. Decisivo il gol-lampo di Santoro ad inizio match L'aria del mare fa bene a questo Bitonto di inizio stagione… Dopo i tre punti di Brindisi, i ragazzi di Claudio De Luca colgono il secondo successo su due trasferte fin qui affrontate in Campionato. A ...

