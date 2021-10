Hockey su ghiaccio, Preolimpico Femminile: l’Italia inizia bene battendo 4-1 la Spagna (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’avventura della nazionale italiana Femminile di Hockey su ghiaccio al Preolimpico in corso di svolgimento a Torre Pellice (Torino) inizia col piede giusto. Le azzurre infatti, nell’incontro d’esordio, sono riuscite a superare col punteggio di 4-1 la Spagna. Hockey su ghiaccio, Preolimpico Femminile: Italia-Spagna 3-1 LA CRONACA La sfida inizia con la selezione tricolore subito in palla. Dopo un minuto infatti è Anna Caumo, assistista da Rebecca Roccella, a trovare il gol dell’1-0. Il vantaggio galvanizza le azzurre che controllano i ritmi della gara e sferrano il cazzotto del raddoppio al decimo quando Aurora Abatangelo gonfia la gabbia avversaria per la seconda volta.Sul 2-0 le ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’avventura della nazionale italianadisualin corso di svolgimento a Torre Pellice (Torino)col piede giusto. Le azzurre infatti, nell’incontro d’esordio, sono riuscite a superare col punteggio di 4-1 lasu: Italia-3-1 LA CRONACA La sfidacon la selezione tricolore subito in palla. Dopo un minuto infatti è Anna Caumo, assistista da Rebecca Roccella, a trovare il gol dell’1-0. Il vantaggio galvanizza le azzurre che controllano i ritmi della gara e sferrano il cazzotto del raddoppio al decimo quando Aurora Abatangelo gonfia la gabbia avversaria per la seconda volta.Sul 2-0 le ...

