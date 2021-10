Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: vittorie per Renon, Cortina e Asiago (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’altra grande serata di Hockey su ghiaccio nell’Alps League 2021-2022 è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista e quali risultati hanno messo a referto le squadre italiane. Renon si è imposta largamente, addirittura per 8-2, sugli austriaci del Die Zeller Eisbären: i bolzanini hanno controllato la gara da subito andando a segno a ripetizione, trascinati da Kostner (autore di una tripletta) e Sailio (firmatario di una doppietta), lasciando le briciole ai rivali. I derby italianiNel confronto Merano-Cortina a vincere, senza diritto di replica, sono stati gli ospiti che si sono imposti col netto punteggio di 0-5. I cortinesi, dopo un primo periodo finito 0-0, si sono messi in moto infilando un gol dietro l’altro. ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’altra grande serata disunell’è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista e quali risultati hanno messo a referto le squadre italiane.si è imposta largamente, addirittura per 8-2, sugli austriaci del Die Zeller Eisbären: i bolzanini hanno controllato la gara da subito andando a segno a ripetizione, trascinati da Kostner (autore di una tripletta) e Sailio (firmatario di una doppietta), lasciando le briciole ai rivali. I derby italianiNel confronto Merano-a vincere, senza diritto di replica, sono stati gli ospiti che si sono imposti col netto punteggio di 0-5. I cortinesi, dopo un primo periodo finito 0-0, si sono messi in moto infilando un gol dietro l’altro. ...

