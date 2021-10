Hockey femminile, qualificazioni Olimpiadi Pechino 2022: l’Italia parte alla grande, Spagna k.o. 4-1 (Di giovedì 7 ottobre 2021) l’Italia di Hockey femminile parte bene nelle qualificazioni alle prossime Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Le giovani ragazze di Fabrizzi sconfiggono per 4-1 la Spagna. Decisive le marcature di Caumo, Abatangelo, Furlani e Mazzocchi, con le prime tre che arrivano nel primo tempo mentre l’ultima addirittura a tre minuti dalla fine. Per le avversarie a segno Fernandez all’inizio della ripresa. Le azzurre, tuttavia, corrono pochi rischi e amministrano la situazione per la maggior parte della partita. Il prossimo ostacolo per l’Italia sarà Taipei, con la sfida che è in programma per sabato 9 ottobre sempre alle 20:15. RIVIVI IL LIVE DI ITALIA-Spagna LA PARTITA – Le ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021)dibene nellealle prossimeinvernali di. Le giovani ragazze di Fabrizzi sconfiggono per 4-1 la. Decisive le marcature di Caumo, Abatangelo, Furlani e Mazzocchi, con le prime tre che arrivano nel primo tempo mentre l’ultima addirittura a tre minuti dfine. Per le avversarie a segno Fernandez all’inizio della ripresa. Le azzurre, tuttavia, corrono pochi rischi e amministrano la situazione per la maggiordella partita. Il prossimo ostacolo persarà Taipei, con la sfida che è in programma per sabato 9 ottobre sempre alle 20:15. RIVIVI IL LIVE DI ITALIA-LA PARTITA – Le ...

