HEDBERG WINDTRE | La sostenibilità trasforma radicalmente i modelli di business

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ottobre 2021 – “Lastando in modo radicale idied è un cambiamento che vede protagoniste le tecnologie di rete, a partire dal 5G“. Lo ha detto Jeffrey, CEO di, all’evento EY Digital Summit.: la Rete Top Quality torna protagonista in TV “La nostra azienda, ha aggiunto, ha scelto di agire concretamente per generare un impatto positivo sulla collettività. In particolare, ha precisato, abbiamo coinvolto gli stakeholder interni ed esterni, i colleghi e tutti i manager nel definire la strategia di, con obiettivi specifici e integrati nel nostro. Nel percorso di modernizzazione della rete, ha ...