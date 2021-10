Health Italia, scissione e quotazione su AIM del compendio immobiliare (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Cda di Health Italia, società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato Italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale avente ad oggetto il compendio immobiliare costituito dagli immobili detenuti dalla Health Italia e dai relativi finanziamenti e dalla partecipazione in Health Property in Rebirth S.p.A. La scissione si inserisce nel progetto di ammissione delle azioni di Rebirth alle negoziazioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan), con la quotazione che dovrebbe realizzarsi entro il primo trimestre 2022. L’operazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Cda di, società quotata su AIMe attiva nel mercatono della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha approvato il progetto diparziale proporzionale avente ad oggetto ilcostituito dagli immobili detenuti dallae dai relativi finanziamenti e dalla partecipazione inProperty in Rebirth S.p.A. Lasi inserisce nel progetto di ammissione delle azioni di Rebirth alle negoziazioni su AIM(Euronext Growth Milan), con lache dovrebbe realizzarsi entro il primo trimestre 2022. L’operazione ...

