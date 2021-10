Harrison Ford: primo ciak a Siracusa per Indiana Jones (Di giovedì 7 ottobre 2021) Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del cinema è arrivato a Siracusa. La mega produzione di Indiana Jones (uscita al cinema prevista per luglio 2022) ha allestito il set in due tra i luoghi più suggestivi della città. Dove sono state girate le prime scene? Prime scene nel pomeriggio del 5 ottobre al parco archeologico della Neapolis, ed in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Il 6 l’attore hollywoodiano sarà al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia. La Eagle Pictures ha scelto la Sicilia ed in particolare Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta per ambientare il quinto episodio della saga che vede protagonista ancora una volta il 79enne Harrison Ford. Altre location Da diversi giorni alcune porzioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021)nei panni dell’archeologo più famoso del cinema è arrivato a. La mega produzione di(uscita al cinema prevista per luglio 2022) ha allestito il set in due tra i luoghi più suggestivi della città. Dove sono state girate le prime scene? Prime scene nel pomeriggio del 5 ottobre al parco archeologico della Neapolis, ed in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Il 6 l’attore hollywoodiano sarà al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia. La Eagle Pictures ha scelto la Sicilia ed in particolare Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta per ambientare il quinto episodio della saga che vede protagonista ancora una volta il 79enne. Altre location Da diversi giorni alcune porzioni ...

Advertising

Diregiovani : Oltre Catania, le riprese di #IndianaJones 5 si stanno svolgendo tra Siracusa, Trapani, San Vito Lo Capo, Palermo e… - AitanitaAlonso : RT @Ragusanews: Harrison Ford, il fascino discreto di Indiana Jones in Sicilia FOTO - Claudia39255157 : RT @Roses86351945: Messaggio per il Pavone :.....Gino invece de fa il cretino ,visto che sei in Sicilia ,approfitta e fatti a firmare un au… - POPCORNTVit : Harrison Ford in Sicilia per le riprese di 'Indiana Jones 5' - Think_movies : “Indiana Jones 5”: Harrison Ford è arrivato in Sicilia per le riprese -