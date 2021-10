Harrison Ford | in Sicilia per «Indiana Jones 5»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Harrison Ford, che la scorsa estate, sul set di Indiana Jones, ha subito un infortunio alla spalla, è tornato a recitare. L’attore, interprete ancora una volta dell’archeologo più famoso del cinema, è approdato in Sicilia, a Siracusa, dove la produzione rimarrà diverse settimane. «È una straordinaria opportunità per il nostro territorio, sia per quanto riguarda l’indotto, con circa ottocento persone che usufruiscono di servizi e ospitalità, sia per la visibilità che lasciano ad una città come la nostra», ha commentato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, visitando il set di Indiana Jones 5.

