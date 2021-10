Harrison Ford in Sicilia per girare Indiana Jones 5. Fan impazziti: “Si ferma sempre per scattare le foto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nei giorni scorsi, l’aeroporto di Catania ha dato il benvenuto a Harrison Ford, l’archeologo più famoso del cinema. “Un grandissimo onore per #CTAairport poter dare il benvenuto in Sicilia ad Harrison Ford, in Sicilia per girare alcune scene del quinto episodio di Indiana Jones”, si legge in un tweet pubblicato dalla società di gestione dello scalo ieri 6 ottobre. La grande produzione di Indiana Jones (uscita al cinema prevista per luglio 2022) ha allestito il set in vari punti della Regione, specialmente a Siracusa. Il passaggio dell’attore 79enne è stato segnalato anche in altre zone come Trapani, San Vito Lo capo e Cefalù. “Un’organizzazione perfetta – ha commentato a Skytg24 il direttore del parco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nei giorni scorsi, l’aeroporto di Catania ha dato il benvenuto a, l’archeologo più famoso del cinema. “Un grandissimo onore per #CTAairport poter dare il benvenuto inad, inperalcune scene del quinto episodio di”, si legge in un tweet pubblicato dalla società di gestione dello scalo ieri 6 ottobre. La grande produzione di(uscita al cinema prevista per luglio 2022) ha allestito il set in vari punti della Regione, specialmente a Siracusa. Il passaggio dell’attore 79enne è stato segnalato anche in altre zone come Trapani, San Vito Lo capo e Cefalù. “Un’organizzazione perfetta – ha commentato a Skytg24 il direttore del parco ...

